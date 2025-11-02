Pumas de la UNAM vs Xolos de Tijuana: Alineaciones de la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Pumas recibe a Xolos de Tijuana en un encuentro crucial de la Jornada 16 del Apertura 2025, donde los universitarios buscan desesperadamente sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de acceder al Play-In de la Liga BBVA MX. El equipo dirigido por Efraín Juárez atraviesa un momento complejo, ubicado en el lugar 14 de la tabla con solo 15 puntos, producto de apenas tres victorias, seis empates y seis derrotas. La necesidad de ganar en casa es alta para salir de esta crisis de resultados que complica su clasificación a la fase final.

La situación es distinta para Xolos, quienes aspiran a meterse en puestos de Liguilla directa al sumar 21 puntos en el torneo y se han consolidado como un rival difícil de vencer. No obstante, los dirigidos por Sebastián "Loco" Abreu enfrentarán este partido con una baja sensible, su figura Gilberto Mora será ausencia tras sufrir una fractura en el tercer metacarpiano durante un entrenamiento y ser sometido a cirugía, lo que obliga al equipo fronterizo a ajustar su esquema ofensivo en el Estadio Olímpico Universitario.

Los 11 de los Pumas:

Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Alvaro Angulo, Rodrigo López, José Caicedo, Jorge Ruvalcaba, Alan Medina, “Coco” Carrasquilla y José Macías.

Los 11 de Xolos

“Toño” Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Vega, Jesús Gómez, Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Domingo Blanco, Frank Boya y Adonis Preciado

