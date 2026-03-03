Pumas toma una decisión clave sobre el futuro de Keylor Navas

Keylor Navas y Pumas están avanzando para concretar en los próximos días esa renovación que espera toda la afición auriazul. Los felinos confían en que el guardameta costarricense pueda continuar en el equipo universitario por mucho más tiempo.

Los dirigidos por Efraín Juárez vienen de un empate en Tijuana y se mantienen invictos en el torneo.

“La realidad es que estamos… creo que hay humildad, hay sacrificio adentro, hay una hermandad bastante clara. Sabemos que siempre debemos ir con pies de plomo, muchísimo. Créame que soy el más exigente en esas circunstancias. Soy un tipo trabajador que viene de un entorno humilde y que siempre quiere ir por más. Siempre hablo mucho de la historia, del trabajo, y hoy creo que es una de las cosas que reflejamos”, dijo el DT felino.

Pumas, con mucho por mejorar aún

Por otro lado, se refirió a mejorar algunos detalles dentro del campo para los siguientes encuentros.

“Yo creo que la toma de decisiones en el último tercio, que es lo más difícil, debe mejorar. El equipo está generando momentos para llegar a ese último tercio, pero es ahí donde debemos tener la calma para dar el pase, centrar o, a lo mejor, recortar. Esa es una toma de decisión que tenemos que mejorar; quizá con el paso del tiempo lo lograremos”, expresó.

Por último, se animó a hablar acerca de lo fortalecido que se encuentra el equipo de cara a los próximos juegos del torneo de la Liga BBVA MX.

“Hoy creo que somos dominadores con la pelota, no solo en ese partido sino en varios encuentros. Es en ese último tercio donde tenemos que mejorar, y eso se consigue únicamente con repetición, con entrenamiento, con toma de decisiones, poniendo a los atacantes en esa situación cuantas veces sea posible para que elijan la mejor opción en beneficio del equipo”, sentenció.

