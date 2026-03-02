En Chivas no le prestaban atención y ahora lidera tabla de goleo del Clausura 2026

Parece que pasó el mejor momento del Guadalajara en el actual torneo tras dos derrotas consecutivas. No por nada hasta hubo un informe de la IA que revela qué debe cambiar Gabriel Milito para que Chivas vuelva a ganar. Al margen de eso, un futbolista que se marchó de la institución ahora lidera la tabla de goleo del Clausura 2026.

Tras confirmarse que Chivas no jugará la Jornada 9 esta semana, muchos aficionados del “Rebaño Sagrado” se vieron sorprendidos al ver la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga Expansión MX. Pues resulta que Luis Puente es el máximo goleador del presente campeonato, un futbolista que no era tenido en cuenta en el Guadalajara a pesar de ser canterano de allí.

Luis Puente: De no jugar en Chivas de Guadalajara a ser el líder de goleo del Clausura 2026

La historia de Luis Fernando Puente no deja de sorprender. Se formó como canterano de las Chivas pero apenas disputó poco más de 15 minutos como jugador profesional en el primer equipo del Guadalajara, mientras que su mayor rodaje se dio en el CD Tapatío, el filial del “Rebaño Sagrado”. Tiempo después pasó a Pachuca, donde tampoco tuvo rodaje.

Tras casi no participar ni en la escuadra tapatía ni en Los Tuzos, finalmente Puente arribó al Atlante en enero de este 2026. De las 7 jornadas disputadas, el delantero centro de 23 años se ganó la titularidad en los últimos 5 juegos. Además, marcó un gol en 4 de esos 5 encuentros. Realmente sus números son muy buenos en la Liga Expansión MX.

Luis Fernando Puente es nuevo jugador de Atlante|Crédito: @luisfpuente / IG

Con un valor de mercado de 250 mil euros, muchos creían que el ex Chivas nunca iba a destacar en el futbol. No obstante, dejó en claro que estaban equivocados. Jugando para Atlante ya le marcó goles al Tapatío, al Correcaminos UAT, al Irapuato y a los Leones Negros.

Líderes de la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga Expansión MX