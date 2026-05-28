OFICIAL: Pumas anuncia SALIDA de su guardameta tras el Clausura 2026

Luego del Torneo Clausura 2026, Pumas le ha dado las gracias a una de sus jugadoras tras el campeonato de la Liga BBVA MX Femenil. Dirigidas por Roberto Medina, el Club Universidad Nacional no pudo meterse a la Fase Final del certamen tras quedar en el décimo puesto de la tabla general con un registro de 22 puntos, resultado de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Mediante redes sociales, Pumas Femenil se ha despedido de Heidi González, quien en el certamen que acaba de terminar, tuvo una marca de cuatro partidos disputados en un plantel en el que Wendy Toledo y Jashia López también vieron actividad bajo el arco del cuadro del Pedregal.

Heidi González, tu esfuerzo y profesionalismo se quedan grabados en nuestra institución. Te agradecemos por sudar la camiseta y defender el escudo con el corazón.

¡Éxito en todo lo que venga para ti! 🤝#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/JBm0H8cYme — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) May 28, 2026

Jugando en Pumas desde el Torneo Apertura 2022, Heidi González tuvo un acumulado de 34 partidos defendiendo la portería del equipo de la UNAM, siendo el Clausura 2024 su campaña con mejor registro al disputar 17 encuentros con la escuadra auriazul, 15 de Fase Regular y dos de Liguilla.

"Heidi González, tu esfuerzo y profesionalismo se quedan grabados en nuestra institución. Te agradecemos por sudar la camiseta y defender el escudo con el corazón. ¡Éxito en todo lo que venga para ti!", se lee en las redes sociales del equipo.

Bajas de Pumas Femenil tras el Clausura 2026

De igual forma, tras el Clausura 2026 el cuadro femenil dio a conocer otras bajas como las de Liced Serna, Celia Gaynor y Fátima Delgado, comenzando a trabajar en la reestructuración rumbo al Apertura 2026.

La campaña finalizó con el campeonato del Club América Femenil, escuadra que tuvo como rival a Rayadas y se coronaron por marcador global de 3-1 para conquistar su tercer título.