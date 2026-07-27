JJ Macías amenaza con su regreso; ¿todavía tiene contrato con Pumas?

Sin lugar a dudas, JJ Macías es de los perfiles más interesantes que surgieron en los años recientes, respecto a la zona de ataque entre los futbolistas mexicanos. Sin embargo, también es conocida su terrible lista de lesiones de gravedad que le impidieron brillar en los últimos años. Pero con todo en contra… parece que el nacido en Guadalajara va bien con su recuperación.

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¿Cuánto tiempo lleva JJ Macías en recuperación?

En los meses recientes el silencio alrededor de la lesión de JJ Macías fue prácticamente total. Por ello, muchos comenzaron con las dudas sobre la continuidad del mexicano en su faceta como futbolista profesional. Pero él mismo anunció que su recuperación ha sido muy complicada, aunque va por buen camino. Ante eso, las dudas siguen en el interés de la gente y de los medios.

Fue gracias a que el propio delantero compartió un pequeño video en sus redes sociales, donde se vio un poco del proceso que vive Macías en su recuperación. Y es que se debe recordar que la última lesión sufrida en su rodilla izquierda fue triple. Se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco medial.

Dicho problema físico se tradujo en 9 meses únicos de recuperación. Y justamente en los próximos días esos meses se completarán, recordando que esta lesión ocurrió el 8 de noviembre de 2025. Así, el video podría ser un anuncio de su regreso a otro tipo de trabajos de recuperación, como lo son sus primeros contactos en cancha. Aunque sigue la duda sobre el futuro de la vida profesional del joven de 26 años.

¿JJ Macías aún tiene contrato con los Pumas?

Tras su lesión que terminó su etapa como futbolista en Santos, la apuesta que los Pumas hicieron por JJ Macías muchos la vieron como arriesgada. Sin embargo, en un inicio todo marchaba bien cuando en agosto anunciaron su contratación, el joven marcó goles y fue aquel lamentable encuentro ante Cruz Azul que le puso en un nuevo problema en el ámbito físico.

Sin embargo, el respaldo que concretó la directiva auriazul hacia el tapatío incluyó un contrato hasta finales del 2027. Aunque José Juan Macías no ha comunicado nada sobre su vuelta a la cancha, algunos esperan verle de nuevo, pues pese a tantas lesiones de gravedad… es bastante joven para pensar en la continuación de su carrera como futbolista profesional.