Pumas da excelente noticia a su afición; esto dijo Solari sobre posibles fichajes

Los Pumas de la UNAM han venido de menos a más en este inicio de temporada y, después de la dolorosa derrota a manos de Pachuca por 3-0, han sumado dos victorias de forma consecutiva ante los Diablos Rojos del Toluca y Juárez FC, respectivamente hablando.

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Bajo este contexto, Pumas entiende que para buscar el campeonato del Apertura 2026 necesita demostrar de qué está hecho en el campo, por lo que para ello es importante tener no solo un XI de calidad, sino elementos de recambio que puedan dar una respuesta positiva en el rectángulo verde.

¿Pumas sigue buscando refuerzos para el Apertura 2026?

Previo al duelo que Pumas tuvo ante el Charlotte en su debut dentro de la Leagues Cup 2026, Esteban Solari, técnico universitario, aseguró que se encuentra bastante a gusto con la plantilla que tiene actualmente, aunque no descartó la llegada de más elementos de cara al futuro a corto plazo.

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“Es un equipo grande que siempre está abierto a incorporar jugadores que nos puedan ayudar a subir la calidad del equipo. Estoy muy tranquilo con el equipo que tengo, no por esto no vamos a dejar de mirar el mercado porque sabemos que podemos potenciar el equipo”, explicó el entrenador de Pumas.

¿Cuál es el objetivo de Pumas en la Leagues Cup y el Apertura 2026?

Luego de lo vivido en el torneo pasado, en donde Pumas llegó a la gran final del torneo Clausura 2026, la intención de la directiva universitaria es superar lo hecho en aquellos meses, por lo que el objetivo no es otro más que sumar la octava estrella en su historia dentro de la primera división.

La situación a nivel continental cambia un poco, pues consciente del corto plantel que tiene, Esteban Solari y compañía estarían a gusto con trascender a la siguiente ronda de la Leagues Cup, esto entendiendo que la última vez que tuvieron una experiencia con equipos de la MLS fue en la Concachampions antepasada.