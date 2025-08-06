Pumas pierde ante Inter Miami y es ELIMINADO de la Leagues Cup 2025

Pumas ha quedado eliminado de la Leagues Cup 2025. Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional no pudo mantener la ventaja y se vio superado por el Inter Miami, equipo que no contaba con Lionel Messi en el terreno de juego.

Con un portero debutante, Pumas encaraba el partido en el Chase Stadium y se puso en ventaja al 34' por conducto de Jorge Ruvalcaba. Sin embargo, antes del descanso Rodrigo De Paul puso el 1-1 en la pizarra al 45'.

Para la segunda parte, Luis Suárez le dio vuelta al marcador al 54' desde la vía del penalti, venciendo a Miguel Paul para poner el 2-1. Finalmente, Tadeo Allende fue el encargado de sellar la victoria marcando al 69' para darle el pase al Inter Miami a la instancia de Cuartos de Final.

Te puede interesar: ¿Juega Messi? La buena noticia en Inter Miami para enfrentar a Pumas

La Jornada 3 de la Leagues Cup 2025 sigue su marcha. Este 6 de agosto, Pumas se mide al Inter Miami en un duelo más entre la Liga BBVA MX y la Major League Soccer.

Dirigidos por Efraín Juárez, la escuadra de la UNAM busca la victoria para meterse en lugares de clasificación a la siguiente ronda. Los del Pedregal afrontan el partido tras haberle ganado al Atlanta United en la Fecha 2 y con la baja de Keylor Navas, quien se fue expulsado. Por su parte, el conjunto de ‘Las Garzas’ no cuenta con Lionel Messi, pues en el partido del Inter Miami frente a Necaxa de la Jornada 2, el astro argentino se fue lesionado al minuto 8 del partido, motivo por el que es baja del cuadro comandado por Javier Mascherano. El equipo que gane el partido obtendrá el boleto a la Fase Eliminatoria.

Alineaciones Inter Miami vs Pumas

Inter Miami: Rocco Rios-novo, Gonzalo Lujan, Sergio Busquets, Jordi Alba, Maximiliano Falcón, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Yannick Bright, Marcelo Weigandt, Luis Suárez y Telasco Segovia.

Pumas: Miguel Paul, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Te puede interesar: Tigres cae ante LAFC y puede quedar ELIMINADO de la Leagues Cup 2025