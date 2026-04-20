Los datos que comprueban que Chivas NO será CAMPEÓN del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tiene como uno de los líderes a las Chivas del Guadalajara, institución que ha tenido una evolución significativa desde la llegada de Gabriel Milito, técnico que ha logrado que el club vuelva a ser un candidato al título como hace tiempo no ocurría.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

No obstante, la realidad es que existen datos que indican que, pese a su actualidad, Chivas realmente está por debajo de escuadras como Toluca y Cruz Azul en sus deseos de sumar su estrella número 13 en la historia. Ahora bien, ¿por qué no es el principal candidato al título?

¿Por qué Chivas no es el principal candidato al título del Clausura 2026?

Chivas presume haber caído únicamente en tres ocasiones a lo largo de este Clausura 2026; sin embargo, estas derrotas son particularmente importantes dado que se dieron frente a escuadras que seguramente se encontrará en Liguilla, lo cual habla de la dificultad que el club tiene por obtener el triunfo en duelos relevantes.

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Su primera derrota llegó ante Cruz Azul, institución que lo superó por un marcador de 2-1; posteriormente llegó la caída ante Toluca en el Nemesio Diez para, finalmente, recordar lo ocurrido hace unos días, cuando cayó de manera estrepitosa ante los Tigres por 4-1 en el Volcán.

Aunado a ello, Chivas se dejó puntos en el duelo ante Pumas, por lo que, de los posibles calificados a la Liguilla, solo ha derrotado a Pachuca, América y Atlas. Ante ello, el Rebaño aún cuenta con el tiempo suficiente para mejorar estas estadísticas y acercarse, cada vez más, al título de la Liga BBVA MX.

¿Cuándo fue el último título de Liga BBVA MX de Chivas?

Ha pasado casi una década desde que Chivas sumó su último título de Liga BBVA MX, mismo que se dio de la mano del argentino Matías Almeyda. Este llegó en el torneo Clausura 2017, mismo en donde el Rebaño Sagrado venció a Tigres en una de las finales más polémicas de los últimos años.