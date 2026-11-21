Los Pumas de la UNAM vivirán, este fin de semana, uno de los duelos más reñidos e interesantes que tendrá en los últimos años luego de que se enfrente a Rayados de Monterrey, en un duelo de vida o muerte para ambas instituciones en sus deseos de colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Pumas necesita a toda costa el triunfo y, además, una combinación de resultados para acceder a la Liguilla del Apertura 2026 en los últimos lugares de la clasificación. Ante ello, vale decir que el conjunto del Pedregal tendrá el regreso de una de sus estrellas para este compromiso.

¿Qué futbolista recupera Pumas para enfrentar a Rayados?

Después de varias semanas lejos de las canchas debido a una lesión, fue en los últimos días cuando se pudo notar cómo Cristian, el Chicote Calderón, ya entrenaba al parejo de sus compañeros, por lo que todo haría indicar que el jugador estaría listo para volver al terreno de juego.

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Cabe mencionar que el Chicote, con pasado en equipos como América y Chivas, tiene la capacidad de jugar como defensor central o como lateral por izquierda, posiciones en las que Pumas ha sufrido a lo largo de la temporada y que, de cierta forma, le darían más posibilidades de tener minutos en el campo.

Por lo pronto, lo más probable es que el Chicote Calderón inicie desde la banca considerando la poca actividad que el jugador ha tenido a lo largo de las últimas semanas, aunque no se descarta que el mexicano pueda ingresar en la parte complementaria de ser necesario.

¿Por quién podría entrar el Chicote Calderón para el duelo entre Pumas y Rayados?

Si Cristian llega a tener minutos en este compromiso, lo más probable es que sea como lateral por izquierda en sustitución de Pablo Bennevendo para tener más proyección al ataque. Del mismo modo, no se descarta que ingrese como defensor central por Rubén Duarte o, bien, armar una línea de tres al fondo con ambos y Nathan Silva.