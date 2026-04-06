Pumas busca “blindar” a otra de sus grandes figuras

Tras la renovación de Keylor Navas, en Pumas buscan blindar a varias de sus figuras para pensar en un gran proyecto a futuro. El equipo felino aseguró la renovación del portero costarricense y ahora estaría en planes de comprar a Robert Morales.

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El delantero de los felinos viene de ser campeón con Toluca y su llegada a Cantera ha despertado grandes expectativas. El club auriazul espera quedarse con la carta del atacante.

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Proyecto ambicioso, con un objetivo claro: ser campeones

De la mano de Antonio Sancho, Pumas inició un nuevo proyecto y se espera que pueda dar resultados en los próximos meses y acabar con una amplia sequía sin títulos.

“Creo que eso también habla de una evolución en ese sentido. Hay fútbol y es pasión, eso me queda claro, pero yo también creo que hay maneras. Y creo que Efra fue el primero en reconocerlo, como ya lo dije, y él fue el primero en pedir disculpas y en decir que se equivocó en ese sentido”, dijo el directivo auriazul.

Pumas está cada vez mejor

Por otro lado, se refirió a lo que ha sido el crecimiento de Efraín Juárez al frente del club felino.

“Tuvo el castigo de Federación. Yo creo que hablar más de eso ya está. Desde que yo llegué, yo dije que yo hablé con él en ese sentido... y creo que ahí sí habría que ver y decir que, bueno, Efra, creo que este torneo ha estado más tranquilo, que el equipo ha tenido menos amarillas, menos rojas”, sentenció.

Pumas empató ante el Rebaño Sagrado en la Perla Tapatía, un resultado que habla del trabajo que ha venido haciendo el entrenador felino. Los auriazules se le han plantado a grandes clubes como Cruz Azul o América en el actual certamen.

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