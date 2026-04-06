Chivas de Guadalajara tomó una decisión que ya lo coloca como el de mejores Fuerzas Básicas de la Liga BBVA MX

Chivas es, actualmente, el mejor equipo de la Liga BBVA MX y así lo refleja la tabla de posiciones del Clausura 2026. El Guadalajara es el único líder del torneo y, en gran parte, es gracias a la buena cantidad de jugadores talentosos que tiene en su plantilla. Varios de ellos se han formado en las fuerzas básicas del conjunto rojiblanco, que tomó una excelente decisión a la hora de crear el Tapatío.

Desde el año 2020, la filial de Chivas fue refundada con el objetivo de participar en la Liga Expansión MX y dejar atrás el sistema de juveniles que presenta la Liga BBVA MX. Esto ha provocado que los futbolistas más jóvenes del Guadalajara se enfrenten a jugadores profesionales en la Segunda División de México antes de dar el salto al primer equipo. De esta manera, el crecimiento de sus fuerzas básicas ha sido increíble en los últimos años.

Los juveniles de Chivas están repartidos en gran parte de la Liga BBVA MX

De acuerdo a los datos ofrecidos por La Cantera, son 26 la totalidad de los jugadores formados en el Tapatío que hoy se encuentran jugando en Primera División. Son 18 que forman parte de distintos clubes de la Liga BBVA MX y los 8 restantes pertenecen a Chivas. Algunos de los futbolistas más destacados son Armando González, Raúl Rangel, Diego Campillo, entre otros.

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La misma fuente señala que 11 de los 18 equipos de la Liga BBVA MX presentan al menos un jugador del Tapatío dentro de su plantilla. Atlético San Luis, Necaxa y Club León lideran la lista con 3 jugadores de las fuerzas básicas de Chivas cada uno. Una estadística que coloca al Guadalajara como una de las mejores canteras del futbol mexicano en estos últimos años.

Jose Rangel, Bryan Gonzalez of Guadalajara during the 12th round match between Monterrey and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on March 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Chivas tiene una gran presencia en la Selección Mexicana

El nivel de los rojiblancos ha crecido esta temporada y esto también se vio reflejado en la Selección Mexicana. Para los amistosos ante Portugal y Bélgica, el seleccionador Javier Aguirre citó a 5 futbolistas de Chivas. Todos ellos vieron minutos en la fecha FIFA de marzo.

‘Tala’ Rangel fue titular en ambos compromisos al igual que Brian Gutiérrez. Roberto Alvarado estuvo desde el inicio contra Portugal e ingresó en el complemento contra Bélgica. Armando González tuvo minutos ingresando desde el banquillo en los dos partidos, mientras que Richard Ledezma solo sumó minutos contra Portugal, también entrando desde la banca.

