¿Cuántos partidos de Liga BBVA MX se ha perdido Henry Martín en el último año?

Hace mucho tiempo que el peso deportivo de Henry Martín, dentro del Club América, del que es capitán, se basa más en su liderazgo dentro del vestuario que en sus aportaciones dentro del terreno de juego; esto se debe a una seguidilla de lesiones que empezó desde hace más de un año y que lo ha privado de jugar durante extensos tramos de las campañas más recientes.

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Todo empezó con una tendinitis, siguió un desgarro severo en los isquiotibiales, un esguince en la rodilla izquierda, el desprendimiento del músculo isquiotibial y una fisura de segundo grado en el gemelo derecho. El delantero ha pasado largos periodos en rehabilitación y, cuando parece que recupera la forma para jugar, algo le ha impedido encontrar su ritmo idóneo.

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Nuevamente afuera de los convocados

Esta situación sentó su último precedente durante el parón por la Fecha FIFA de marzo. El '9' azulcrema se recuperaba de una lesión y todo apuntaba a que las dos semanas de pausa en la Liga BBVA MX le ayudarían a volver.

Los últimos días, se le vio entrenar con normalidad y apuntaba a reaparecer en el duelo de la Jornada 13, contra Santos Laguna, luego de más de un mes inactivo; sin embargo, apenas unas horas, antes de viajar a Torreón, el cuerpo técnico de término que no hiciera el traslado por una nueva molestia, desatada —pudo saber Azteca Deportes— por un golpe sufrido durante una práctica.

Esto lo privará de participar también en los cuartos de final de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, frente al Nashville y, si todo sale conforme a la expectativa inicial del cuerpo médico americanista, apuntaría al compromiso de la decimocuarta fecha, ante el Cruz Azul.

Cada vez juega menos

De las últimas tres fases regulares en la Liga BBVA MX (46 partidos disputados por el América en el Clausura 2025, Apertura 2025 y lo que va del Clausura 2026), Henry ha jugado 14 cotejos de 46 disponibles —y serán 47, tras el de Santos—; es decir, menos del 30 por ciento de los compromisos. Y sólo en ocho de ellos, fue titular.

Si se agregan los juegos de liguilla, habría que sumarle siete: seis del Clausura 2025 —con un gol en sus registros— y uno del Apertura 2025, sin anotación.

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