“Pumas siendo Pumas” Los MEJORES memes de la eliminación del equipo universitario de la Concachampions 2026

Las redes sociales se llenaron de memes para los Pumas luego de la eliminación que sufrieron en la Concachampions 2026 por San Diego FC

Escrito por:  Iván Vilchis

Las redes sociales se han llenado de memes para Pumas luego de que el conjunto universitario quedara eliminado de la Concachampions 2026 ante San Diego FC.

El equipo de CU se quedó fuera de la competición en la primera ronda. El encuentro de vuelta quedó con la victoria del equipo mexicano 1-0 con gol de Pedro Vite, pero el marcador global finalizó 2-4 a favor del club de la MLS.

Los memes no se hicieron esperar en las redes pues un sector de aficionados se sentía seguro de que el equipo podía remontar el marcador, es por eso que aquí te dejamos los mejores memes de su eliminación.

Los mejores MEMES de la eliminación de Pumas de la Concachampions

Un sector de la afición prefirió burlarse de ellos mismos por la eliminación de su equipo pues a pesar de soñar con ganar la competición, llevan una racha de más de 30 años sin poder conseguir un título internacional como la Concachampions.

Otro sector de aficionados de otros equipos, decidieron burlarse del equipo universiario por el mal nivel que ha tenido el equipo.

