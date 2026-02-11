Pumas vs San Diego FC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta en la Primera Ronda de la Concachampions 2026; marcador online
Pumas vs San Diego FC se enfrentan en el juego de vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026 para definir al equipo que avanza a los Octavos de Final
Este martes 10 de febrero del 2026, se enfrentan Pumas vs San Diego FC en el juego de vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026 para definir al equipo que clasifica a los Octavos de Final.
Pumas llega con una desventaja considerable para el encuentro pues en el juego de ida perdió 4-1 con goles de: Morales, Duah, Vazquez, Mighten y Bombino. Es por eso que en casa y con la altura de la Ciudad de México buscarán poder hacer lo necesario para conseguir remontar el marcador.
¡Que sea una noche mágica en Ciudad Universitaria! 🌃✨— PUMAS (@PumasMX) February 10, 2026
¡Vamos Pumas, hoy hay que ganar! 🐾👊 @TheChampions #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/kq7WI91oA8
Por otra parte, San Diego, con la ventaja que tienen, podrán hacer un juego más tranquilo y sin tantas complicaciones para conseguir su pase.
El equipo que logre conseguir su clasificación a Octavos de Final, se enfrentará a Toluca, uno de los rivales mexicanos más fuertes. El juego de ida será el miércoles 11 de marzo y la vuelta el miércoles 18.
Alineación de Pumas vs San Diego FC
Alineación de Pumas
Portero: Navas
Defensas: Rivas, Silva, Duarte y Angulo
Mediocampistas: Antuna, Vite, Medina y Carrillo
Delanteros: Juninho y Morales
Adalberto Carrasquilla, quien se encontraba lesionado, se encuentra en la banca de los Pumas. Si jugará el día de hoy, todavía se encuentra en duda.
Alineación de San Diego FC
San Diego FC sale con la siguiente alineación:
Portero: Sisniega
Defensas: Bombino, Duah, McVey y Eisner
Mediocampistas: Soma, Tverskov, Godoy
Delanteros: Pellegrino, Ingvartsen y Dreyer