Pumas vs San Diego FC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta en la Primera Ronda de la Concachampions 2026; marcador online

Este martes 10 de febrero del 2026, se enfrentan Pumas vs San Diego FC en el juego de vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026 para definir al equipo que clasifica a los Octavos de Final.

Pumas llega con una desventaja considerable para el encuentro pues en el juego de ida perdió 4-1 con goles de: Morales, Duah, Vazquez, Mighten y Bombino. Es por eso que en casa y con la altura de la Ciudad de México buscarán poder hacer lo necesario para conseguir remontar el marcador.

Por otra parte, San Diego, con la ventaja que tienen, podrán hacer un juego más tranquilo y sin tantas complicaciones para conseguir su pase.

El equipo que logre conseguir su clasificación a Octavos de Final, se enfrentará a Toluca, uno de los rivales mexicanos más fuertes. El juego de ida será el miércoles 11 de marzo y la vuelta el miércoles 18.

Alineación de Pumas vs San Diego FC

Alineación de Pumas

Portero: Navas

Defensas: Rivas, Silva, Duarte y Angulo

Mediocampistas: Antuna, Vite, Medina y Carrillo

Delanteros: Juninho y Morales

Adalberto Carrasquilla, quien se encontraba lesionado, se encuentra en la banca de los Pumas. Si jugará el día de hoy, todavía se encuentra en duda.

Alineación de San Diego FC

San Diego FC sale con la siguiente alineación:

Portero: Sisniega

Defensas: Bombino, Duah, McVey y Eisner

Mediocampistas: Soma, Tverskov, Godoy

Delanteros: Pellegrino, Ingvartsen y Dreyer

