¿Adiós Apertura 2025? Pumas suma 6 partidos sin ganar en la Liga MX

Los Pumas cayeron 1-0 ante Atlético de San Luis en la Jornada 14, partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Con esta derrota, el equipo llega a seis partidos sin conocer la victoria, colocándose en el puesto 12 de la clasificación con 14 puntos, quedándose fuera del Play In de la Liga MX.

Efraín Juárez regresó al banquillo tras cumplir dos partidos de suspensión por los altercados que protagonizó en el Clásico Capitalino contra América, duelo en el que Pumas salió goleado 4-1. Sin embargo, su regreso no fue suficiente para sumar los tres puntos en casa.

La racha negativa comenzó en la Jornada 9 ante Tigres, y desde entonces el equipo no ha logrado ganar en el Apertura 2025. Varios aficionados piden la salida del director técnico mexicano, quien, a pesar de haber llegado con buen cartel tras dirigir en Colombia, no ha podido conseguir resultados positivos, incluso contando con los refuerzos solicitados por él.

Entre los sustitutos que más suenan para tomar el mando del equipo auriazul se encuentra el argentino Martín Anselmi, técnico que dejó Cruz Azul de manera polémica tras conflictos internos para continuar su carrera en Europa. Pero recordado por la forma tan atractiva que hacía jugar al conjunto cementero.

Pumas visitará el Nou Camp de León en la Jornada 15 del Apertura 2025, en busca de revertir su situación negativa y sumar puntos en los últimos tres partidos para lograr un lugar en el Play In de la Liga MX.

