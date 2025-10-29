Pumas tendrá NUEVO horario para el partido ante Tijuana

Los Pumas de la UNAM apelarán por el clima de un domingo a mediodía para sacar las tres unidades ante los Xolos de Tijuana en la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025. Después de varias semanas, Club Universidad Nacional retomará este horario tan característico en busca de una victoria que mantenga vivo el sueño de play-in que en el presente certamen mexicano.

Con 15 puntos y a dos unidades de Santos Laguna; equipo que es décimo lugar y marca la línea entre play-in y eliminados, los pupilos de Efraín Juárez enfrentarán a un equipo fronterizo que piensa en evitar el play-in y bajar a las Chivas del Guadalajara del sexto peldaño. Ambos clubes se juegan más que tres unidades, por lo que veremos si Universidad Nacional puede sacar algo de ventaja del clima y altura de la Ciudad de México frente a un equipo que viaja desde la frontera norte del país.

No hay margen de error para Pumas

Un resultado que no sea victoria sería catastrófico para el equipo del Pedregal por lo que tendrán que salir con 'el cuchillo entre los dientes' por las tres unidades. Un empate o una derrota los dejaría fuera de posiciones del play-in independientemente de lo que hagan los otros clubes implicados. Por otro lado, un triunfo los metería de lleno en la lucha por un cupo y definirían su rumbo ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul en la última fecha.

8 - Tijuana - 21 puntos

9. Bravos de Juárez - 20 puntos

10. Santos Laguna - 17 puntos

11. Atlético San Luis - 16 puntos

12. Atlas - 16 puntos

13. Pumas - 15 puntos

Finalmente, Efraín Juárez también se jugará su puesto en el banquillo auriazul tras ser cuestionado por sus declaraciones fuera del terreno de juego y obviamente los resultados dentor de éste.