Pumas vive una PESADILLA cuando enfrenta a clubes de la MLS; así le ha ido en los últimos años

Pumas decepcionó a sus millones de fanáticos el martes pasado luego de caer por goleada ante el Charlotte de la MLS, en duelo correspondiente a la Leagues Cup que generó, consigo, el segundo resultado adverso desde la llegada de Esteban Solari como timonel universitario.

Tigres 2-1 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorriarán marca doblete ante Pumas

Podría pensarse que este resultado de 3-0 es por demás sorpresivo para un equipo de la calidad de Pumas; sin embargo, la realidad es que el pasado reciente de los universitarios enfrentando a escuadras estadounidenses no es el mejor, motivo por el cual aquí conocerás más al respecto.

¿Cómo le ha ido a Pumas en los últimos partidos ante equipos de la MLS?

Esta mala racha universitaria comenzó en la temporada 2022 de la Copa de Campeones de la CONCACAF, misma en la que llegaron a la gran final pero en la que, sin embargo, cayeron ante el Seattle Sounders, rompiendo así con una racha de equipos ganando esta competición.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

¡Llegó el día, la @LeaguesCup 2026 🏆⚽️ está por iniciar! ⌛️



🕰️ Hoy a las 18:00 horas sintoniza nuestro partido ante @CharlotteFC a través de @AppleTV 📺



¡Vamos con todo por el primer triunfo! 🐾💙💛#SiemprePumas pic.twitter.com/QODxn9qRdM — PUMAS (@PumasMX) August 4, 2026

Dos años después, en el 2024, fueron nuevamente golpeados por el Seattle Sounders en los octavos de final de la Leagues Cup. Por si esto fuera poco, en la Concachampions 2025 también fueron eliminados en casa por el Vancouver Whitecaps, quien a la postre perdería la final de dicha edición ante Cruz Azul.

Este mismo año, el equipo universitario cayó en las primeras rondas de la Concachampions frente al San Diego, equipo recién nacido en la MLS. Finalmente, el último gran descalabro de Pumas fue este martes, cuando cayó con el Charlotte por un marcador de 3-0.

¿Cuándo y contra quién es el siguiente partido de Pumas en la Leagues Cup?

Después de lo ocurrido en este último compromiso, Pumas volverá a la marcha hoy viernes 7 de agosto cuando se mida nada más y nada menos al Cincinnati, una de las escuadras más regulares de la MLS. El partido se llevará a cabo en el TQL Stadium en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de México.