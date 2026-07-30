Pumas no llegará a la final del Apertura 2026; la triste noticia respecto a sus refuerzos

Uno de los objetivos que tiene Pumas para este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX es superar o, al menos, igualar lo sucedido la temporada pasada, misma en la que llegaron a la gran final en la que cayeron ante Cruz Azul por 2-1 en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Tigres 2-1 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorriarán marca doblete ante Pumas

No obstante, existen una serie de factores que impiden que esta meta sea completamente factible, y uno de ellos es la calidad, al menos en cuanto a minutos se refiere, de los refuerzos que Pumas trajo para esta temporada, mismos que no son lo suficientemente favorables en el pasado reciente.

¿Los refuerzos de Pumas llegaron al club sin muchos minutos en el año?

Lo primero a tener en cuenta es que Pumas contrató los servicios de Víctor Arteaga, Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Luciano Herrera. En esencia, estos arribos lucen interesantes para el club toda vez que el mismo solamente dejó ir a Jordan Carrillo, hoy nuevo jugador de Chivas.

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Rumbo a la Jornada 3 🔜



Con intensidad y compromiso de dejar el 100 % en la cancha, seguimos afinando cada detalle para nuestro siguiente compromiso. 💪🐾



¿Ya vieron quién regresó? 🥥⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/TnSRS6v3Dl — PUMAS (@PumasMX) July 28, 2026

Sin embargo, la realidad es que ninguno de estos tuvo demasiados minutos en la temporada anterior y, quienes sí tuvieron, no encontraron su mejor versión en el campo. El ejemplo más claro de lo anterior es el delantero argentino, el cual solamente registró una anotación en menos de 1,000 minutos disputados en los últimos ocho meses con el Newell’s Old Boys.

Una situación similar ocurrió con Arteaga en los últimos torneos que tuvo en Toluca (sumando solo 106 minutos en el último semestre), hecho idéntico a lo que sucedió con Sebastián Córdova también con los Diablos. Finalmente, el Chicote llegó a Pumas debido a que no entraba en los planes del América y, a priori, no se espera que sea titular en el conjunto universitario.

¿Cuándo y contra quién es el siguiente partido de Pumas?

Después de la sorpresiva victoria que registró en la cancha del Nemesio Diez ante los Diablos Rojos, Pumas se dice listo para disputar la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Será este fin de semana cuando los del Pedregal viajen a la frontera del país para medirse a Juárez el viernes a las 9 de la noche.