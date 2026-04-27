Efraín Juárez lanza advertencia a rivales antes de la liguilla

Los Pumas de Efraín Juárez atraviesan uno de los mejores momentos en el torneo. Los auriazules vencieron a Pachuca y terminaron como líderes de la fase regular.

“Toda esta circunstancia se debe solamente a los jugadores. Todo el reconocimiento es para ellos: por su entrega, por su convicción, por cómo juegan, porque el equipo no pierde la cabeza en ningún momento, porque el equipo siempre propone”, dijo el estratega felino tras el triunfo ante los Tuzos.

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Récord para Pumas

Por otro lado, el equipo alcanzó un récord de puntos al llegar a 36 unidades, cifra más alta en torneos cortos, con 17 jornadas disputadas.

“Uno siempre trabaja por objetivos. Son estadísticas, las estadísticas están para romperse y se rompieron. Hoy debemos concentrarnos y enfocarnos en lo que viene, que es lo más importante. En ese aspecto, hay que tratar de seguir mejorando todas las circunstancias, y en todos los partidos, no importa el resultado, siempre se tienen que mejorar. Se trabajará esta semana y todas las cosas que se vienen haciendo bien hay que seguir repitiéndolas para que lleguemos de la mejor manera al siguiente encuentro", expresó el entrenador universitario.

Lo que debes saber sobre el próximo Clásico Capitalino

Los precios para el clásico capitalino serán los siguientes: Palomar Goya 630 pesos, Palomar 580 pesos y Planta Baja 510 pesos.

Este nuevo clásico entre América y Pumas será con dos realidades muy opuestas. Por el lado de los azulcremas se trata de un torneo para el olvido en donde han dejado muchas dudas a lo largo del camino.

Todo lo contrario ha sido para Pumas, el equipo viene de una buena racha e inercia positiva con Efraín Juárez al mando. Un equipo que ha podido alcanzar récords, terminó en la posición más alta y ahora tiene hambre de mucho más. Los auriazules quieren acabar con una sequía de casi 15 años sin saber lo que es levantar un título del futbol mexicano.

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