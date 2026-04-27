La noticia que ilusiona a Pumas antes de la liguilla

Con la victoria ante Pachuca, Pumas llegó a 36 unidades, cifra más alta en torneos cortos, con 17 jornadas disputadas Por promedio de puntos, este ha sido el segundo mejor torneo desde 1996. En Clausura 2004 promediaron 2.15 puntos por juego (41 puntos en 19 juegos) y ahora fue 2.11 (36 puntos en 17 juegos).

“Somos el mismo equipo que empató con Querétaro, que empató con León, el mismo equipo que quedó eliminado en Concachampions, somos ese equipo humilde, trabajador, ese equipo que nuestro mundo hacemos una burbuja grandísima y ni lo malo nos toca y ni escuchar lo bueno, somos el mismo equipó encabezada por mí porque es la misma situación”, expresó Efraín Juárez tras el triunfo ante Pachuca.

Te puede interesar: André Jardine da una insólita excusa de por qué Club América terminó 8° en el Clausura 2026

Toluca impone autoridad y cierra la fase regular con triunfo ante León

Pumas va por todo

Los felinos quieren seguir haciendo historia en el torneo clausura 2026.

“Ese récord de puntos el equipo pasarán a la historia; más allá de lo que pase de aquí en adelante voy a estar en la historia del equipo en el récord de puntos en la historia de esta institución y eso realmente para nosotros que trabajamos, los que estamos tras bambalinas siempre es un orgullo”, dijo el estratega de Pumas.

Solo en dos ocasiones Pumas ha terminado en primer lugar en la historia de los torneos cortos, desde 1996 a 2026.

Lo próximo para Pumas: América

Los felinos y ahora deberán enfrentar al América en una nueva edición del clásico capitalino. Un duelo que encontrará a dos equipos con realidades muy distintas. América viene de caer ante Atlas y ha estado arrastrando muchas dudas en el actual certamen con André Jardine.

"Toda esta circunstancia se debe solamente a los jugadores. Todo el reconocimiento es para ellos: por su entrega, por su convicción, por cómo juegan, porque el equipo no pierde la cabeza en ningún momento, porque el equipo siempre propone”, sentenció.

Te puede interesar: Nicolás Larcamón tenía razón con lo que dijo al irse de Cruz Azul: impacta a todos