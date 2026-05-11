Pumas vs América: Ver GRATIS y EN VIVO HOY del domingo 10 de mayo, juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026; marcador del Clásico Capitalino en línea, online y por internet| Presentado por Nissan
Tras finalizar 3 a 3 en el partido de ida, Pumas y América se vuelven a encontrar para conseguir su pase a la semifinal. Sigue el resultado en directo, con jugadas, goles y alineaciones minuto a minuto.
Luego de un emocionante partido en el Estadio Azteca, Pumas vs América se vuelven a enfrentar en la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en donde buscarán resolver la serie a su favor y hacer valer su condición de local y de mejor ubicado en la tabla.
Te puede interesar: Pumas vs América EN VIVO por TV Azteca: Ver GRATIS la transmisión en directo del partido de vuelta de Cuartos de Final; por streaming y en internet