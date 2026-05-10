Pumas vs América: Horario y dónde ver EN VIVO y por TV abierta el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está por definir a su último semifinalista y el escenario no podría ser más espectacular. Este domingo 10 de mayo, el Estadio Olímpico Universitario vibrará con una edición decisiva del Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y América que podrás ver EN VIVO por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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Tras el emocionante empate 3-3 en la ida, la moneda sigue en el aire, aunque la ventaja estratégica juega a favor de los del Pedregal.

Pumas vs América EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Qué necesitan Pumas y América para avanzar?

Gracias a su liderato general en la fase regular, los Pumas UNAM cuentan con la ventaja deportiva. Esto significa que cualquier empate en el marcador global le daría el pase a las semifinales a los dirigidos por la escuadra universitaria. Por su parte, las Águilas de André Jardine están obligadas a ganar por cualquier marcador en patio ajeno si desean mantener vivo el sueño del título y superar su condición de octavo lugar general.

Pumas llega con una estadística envidiable: de los nueve partidos disputados en casa durante este torneo, solo perdieron uno. Con figuras como Keylor Navas en el arco y un ataque encendido, el equipo universitario busca aprovechar el apoyo de su gente para terminar con la "paternidad" reciente del América en instancias finales. En contraste, el conjunto de Coapa ha sufrido con las lesiones, pero confía en la jerarquía de jugadores como Henry Martín y Alejandro Zendejas para dar la campanada.

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