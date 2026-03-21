El EMOTIVO mensaje de Guillermo Ochoa en su regreso a la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El regreso de Guillermo Ochoa a la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA ha venido acompañado de un mensaje cargado de emoción en redes sociales, dejando claro que su compromiso con el Tri sigue intacto. El experimentado guardameta expresó su sentir tras volver a vestir los colores nacionales en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Un orgullo representar a mi país. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores”, publicó el arquero, encendiendo la ilusión de la afición y reabriendo el debate sobre su posible titularidad rumbo al Mundial.

México enfrentará a selecciones de alto nivel como Portugal y Bélgica en la última Fecha FIFA del año, en duelos que servirán como termómetro para el proceso de Javier Aguirre. El encuentro ante Portugal marcará además la reinauguración del histórico Estadio Banorte (Antes Azteca) tras su remodelación rumbo al 2026, un escenario donde Ochoa podría volver a ser protagonista bajo los tres palos debido a la lesión del portero del América, Luis Ángel Malagón.

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¿Cómo le va a Ochoa en Europa?

En lo deportivo, el presente del arquero en Europa ha sido contrastante, durante su actual etapa con el AEL Limassol en la liga de Chipre, ha vivido momentos complicados, con un alto número de goles recibidos y actuaciones irregulares. Sin embargo, también ha dejado destellos de su calidad con atajadas clave que han evitado marcadores aún más abultados, demostrando que su experiencia sigue siendo un factor diferencial.

Pese a las críticas, su objetivo de mantenerse vigente en el futbol europeo ha dado resultados con este nuevo llamado al Tri. A sus 40 años, Ochoa vuelve a colocarse en la órbita mundialista y mantiene viva la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo, un hecho histórico.

Cabe recordar que, bajo el mando del propio Aguirre, estuvo cerca de jugar el Mundial de 2010, pero finalmente el técnico se decantó por Óscar Pérez, dejando a Ochoa con la espina de aquella decisión.

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¿Dónde ver en vivo y gratis los partidos de México vs Portugal y Bélgica?

Los dos encuentros se podrán seguir en vivo y sin costo a través de TV Azteca Deportes.

La transmisión estará disponible en:



Canal 7 de televisión abierta

Sitio web oficial de Azteca deports

Aplicación oficial de Azetca Deportes

Hoy, con una nueva oportunidad en puerta, Guillermo Ochoa busca escribir el capítulo más grande de su carrera: llegar al 2026 como titular y convertirse en leyenda absoluta del futbol mexicano.

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