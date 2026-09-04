Pumas vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 4 de septiembre, partido de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil; marcador online
La edición femenil del Clásico Capitalino se jugará en la cancha del mítico Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, en un duelo donde se esperan grandes emociones. Sigue las acciones en vivo y gratis con nuestro minuto a minuto
La emoción de la Liga MX Femenil se traslada a la cancha del mítico Estadio Olímpico Universitario. En punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), Pumas Femenil y América Femenil se verán las caras en una edición más del Clásico Capitalino Femenil, correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2026.
El cuadro de la UNAM llega motivado tras imponerse 2-0 a Chivas Femenil a domicilio la fecha anterior. En contraparte, las azulcremas marchan como líderes invictas en el primer lugar general con paso perfecto de 15 puntos; las vigentes campeonas del circuito llegan tras derrotar 3-1 a Tijuana en El Nido.
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🐾 ¡DÍA DE CLÁSICO CAPITALINO! ⚔️@BancaMifel #SiemprePumas #PumasEsMiFelicidad pic.twitter.com/oFLVJL9FXP— PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) September 4, 2026