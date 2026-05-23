Pumas vs Cruz Azul: Fecha y horario de la gran final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

No hay mañana para Universidad Nacional y Cruz Azul, el campeón del Torneo Clausura 2026 se definirá en el Estadio Olímpico Universitario y lo podrás vivir por la señal de TV Azteca Deportes. Los Pumas de la UNAM recibirán a la Máquina Celeste en el partido de vuelta de la gran final tras el empate sin goles a media semana que se vivió en el Ciudad de los Deportes.

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Será este domingo 24 de mayo en punto de las 7:00 pm cuando el esférico ruede en la cancha de Ciudad Universitaria para consagrar a un nuevo monarca do balompié nacional. No hay margen de error ni para Efraín Juárez ni para Joel Huiqui, estrategas que tienen que ir por todo en un partido que podría llegar hasta penales si es necesario.

Gran final por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes está presente en los mejores eventos deportivos y el partido de vuelta entre Universidad Nacional y Cruz Azul no será la excepción. Sintoniza nuestra transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS este domingo 24 de mayo desde las 6:55 pm por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal Azteca Deportes Network para ver que equipo será el nuevo mandamás de la Liga MX.

Acompaña a Christian Martinoli en la narración, Luis García en el análisis, Carlos Guerrero desde la cancha y Jorge Campos con su toque único en la mejor transmisión de la final del Torneo Clausura 2026.