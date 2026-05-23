Seleccionado nacional se baja de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Odsonne Édouard posiblemente se ha convertido en el primer futbolista profesional en rechazar ir a una Copa Mundial de la FIFA. El delantero del RC Lens de Francia fue una de las grandes sensaciones de la temporada y parecía que podía colarse en la lista del estratega Didier Deschamps. Lamentablemente para su causa, el seleccionador galo no lo consideró, sin embargo, se abrió la posibilidad vía la nacionalidad de sus padres de representar a Haití...

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A pregunta expresa, el goleador del RC Lens fue contundente ''No, no me sentía con derecho a jugar esta Copa del Mundo porque los jugadores de Haití se han esforzado por clasificarse y no iba a llegar en el último minuto para aprovecharme de esta Copa del Mundo'', destacó el ariete francés.

Nunca jugó para Haití

Cabe destacar que, el ex ariete del Crystal Palace de la Premier League solo ha vestido la camiseta de la Selección de Francia en categorías juveniles y nunca expresó su deseo de representar a la nación de sus padres. De hecho, él nació en la Guyana Francesa y Haití era la tercera selección a la que pudo defender.

Con ello, el cuadro de la Concacaf buscará hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de los futbolistas que aprobaron las eliminatorias de la zona. En la justa mundialista, el cuadro caribeño enfrentará a su similar de Brasil, Escocia y cerrará su participación en fase de grupos contra Marruecos.