Pumas vs Cruz Azul: Ver GRATIS y EN VIVO HOY, del resultado de la transmisión del domingo 24 de mayo 2026, partido de la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador en línea, por internet y online - Presentado por Nissan

Llegó el Día D en el Torneo Clausura 2026, los Pumas Club Universidad Nacional y la Máquina Celeste de la Cruz Azul definen al nuevo campeón del futbol mexicano en el Ciudad Universitaria. Tras el empate sin goles a media semana en el Estadio Ciudad de los Deportes, tanto auriazules como celestes tendrán que ir al frente si no quieren irse a tiempos extra y en el último de los casos a la definición por el manchón penal. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de las plataformas de TV Azteca.

Te puede interesar: Pumas vs Cruz Azul EN VIVO por TV Azteca: ver transmisión GRATIS en directo partido de la Final Vuelta del Clausura 2026 HOY domingo 24 de mayo de 2026, Liga BBVA MX; por streaming y en internet

Efraín Juárez cambiaría una sola pieza en la alineación que mandó en el partido de ida, Adalberto Carrasquilla por Santiago Trigos. Juninho y Robert Morales repetirían en la ataque y esperan la mejor versión de Jordan Carrillo para buscar la octava estrella. Por otro lado, Joel Huiqui confiaría nuevamente en Eberé para su eje de ataque y con José Paredela y Agustín Palavecino como socios espera que llegue la décima.