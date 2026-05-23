OFICIAL: Cruz Azul podría PERDER hasta por un gol en la final de vuelta y coronarse CAMPEÓN

Luego de una valiosa victoria en el juego de Ida por 2-0, el Cruz Azul Lagunas visita la cancha del Deportivo Delfines de Coatzacoalcos para definir al campeón de la Liga de Tercera División Profesional (Liga TDP) en una Final entre equipos del Istmo de Tehuantepec, e incluso con una derrota por la mínima podrían levantar el trofeo de campeones.

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Cruz Azul Lagunas podría perder por un gol y aun así ser campeón de la Liga TDP

El Cruz Azul Lagunas derrotó 2-0 a Deportivo Delfines de Coatzacoalcos el pasado miércoles 20 de mayo y disputarán la Vuelta de la Final de la Zona A de la Liga TDP este sábado 23 de mayo en el Estadio Rafael Fernández Ochoa en donde buscarán levantar el trofeo que los acredite como campeones de la Tercera División Profesional de México.

La ventaja obtenida en la ida le permite a los Cementeros de Lagunas darse el lujo hasta de perder por un tanto ante los de Coatzacoalcos y aun así proclamarse campeones, pero buscarán asegurar el título sin caer en el exceso de confianza e ir por la victoria.

Aunque sin importar lo que pase, ambos equipos tienen asegurado su lugar en la Liga Premier (Segunda División Nacional) para la siguiente temporada, por lo que en este partido estará en juego el orgullo de ser el mejor del Istmo.

Por su parte, el Primer Equipo de Cruz Azul jugará este domingo 24 de mayo la Final de la Liga BBVA MX ante los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en un encuentro que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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