Cruz Azul vs el ‘Big Six': ¿Cómo le fue cuando enfrentó a Toluca, América, Tigres, Rayados y Chivas?

La Máquina de Cruz Azul cumplió con los pronósticos luego de vencer a Rayados de Monterrey en el duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025. El partido terminó dos goles a cero gracias a las anotaciones de Jesús Orozco Chiquete, así como al tanto de último minuto de Ángel Sepúlveda.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Este resultado no solo envió a Cruz Azul al tercer lugar de la tabla general solo por debajo de Toluca y Tigres, sino que consolidó a la institución como una de las más poderosas en cuanto a rivales de primera línea se refiere. Por ende, luce interesante conocer cuántos puntos tiene contra los mejores equipos del Apertura 2025.

¿Cuántos puntos suma Cruz Azul ante los mejores equipos del Apertura 2025?

En estos momentos de la temporada, Cruz Azul ya tuvo la oportunidad de enfrentar a instituciones como Toluca, Tigres, América, Rayados y Chivas, quienes son las mejores escuadras del futbol mexicano, al menos, en cuanto a tabla general se refiere. El resultado de los celestes ante estas instituciones es simplemente espectacular.

Te puede interesar: ¿Cuántos títulos ha perdido Cristiano Ronaldo desde su arribo al Al Nassr?

Te puede interesar: ¿Cuándo se enfrentan Penta, Rusev y Dominik por el Campeonato Intercontinental?

Y es que, de los 15 puntos que pudo sumar en total, Cruz Azul registró 13 unidades luego de vencer a los Diablos Rojos, las Águilas, la Pandilla y el Rebaño Sagrado. En otras palabras, la única institución que salió “con vida” cuando se enfrentó a los de La Noria fue Tigres, quien rescató un punto en el Volcán Universitario.

pic.twitter.com/m18FHPPCfP — Cruz Azul Pictures That Go Hard (@CAZFotazos) October 29, 2025

Esta es una de las razones por las cuales, ahora mismo, Cruz Azul parte como favorito a llevarse el Apertura 2025 de la mano de Nicolás Larcamón, quien con ello demuestra que está para este tipo de retos luego de haber sido por demás criticado desde su llegada a la institución celeste.

¿Qué partidos le restan a Cruz Azul en el Apertura 2025?

En estos momentos, a Cruz Azul y el resto de las instituciones les restan solamente dos encuentros más de Liga BBVA MX. Los celestes viajarán al estado de Puebla para enfrentarse a La Franja en la Jornada 17, mientras que para el último duelo de temporada regular se medirán a los Pumas de la UNAM .