WWE: Penta y Rusev buscarán el Campeonato Intercontinental de Dominik; ¿cuándo y dónde será?

¿Cerrará el 2025 como campeón de la WWE ? Una vez más Penta, el Zero Miedo, está en la antesala de poder conquistar el título Intercontinental de la empresa norteamericana, por lo que aquí conocerás todos y cada uno de los detalles de su rivalidad con Dominik Mysterio y Rusev.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Han pasado varios meses desde que Dominik Mysterio se convirtió en Campeón Intercontinental de la WWE, un título que Penta ha buscado prácticamente desde su llegada a la empresa. Ahora, se abre una nueva oportunidad para su conquista en una lucha que también incluiría a Rusev.

¿Penta, Dominik y Rusev por el Campeonato Intercontinental de la WWE?

Después de la lucha que Penta tuvo con Rusev en la última edición de RAW, el mandamás de la marca roja confirmó que ambos luchadores enfrentarán a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental, una batalla que promete ser una de las mejores en este cierre del año 2025.

Cabe mencionar que, a lo largo de los últimos meses, la WWE se ha encargado de fraguar una rivalidad entre Penta y Dominik que se ha visto en distintos eventos de RAW y Pagos por Ver. Ahora, a la misma se ha incluido un Rusev que se ha visto dominante en la mayoría de disputas que ha tenido desde su retorno a la empresa.

¿Cuándo y dónde sería la lucha entre Penta, Rusev y Dominik?

Si todo sale como se tiene esperado, la batalla de tres entre Dominik, Penta y Rusev se llevaría a cabo este 1 de noviembre en el evento llamado Saturday Night's Main Event, uno de los más importantes que la WWE tendrá en este cierre del año gracias a la cartelera que se espera.

Esta será, entonces, una de las últimas posibilidades que Penta tiene para convertirse en el nuevo Campeón Intercontinental, un título que ha esperado desde hace muchos meses y que lo catapultaría como uno de los mejores luchadores que la WWE tiene en la actualidad.