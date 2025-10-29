deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

WWE: Penta y Rusev buscarán el Campeonato Intercontinental de Dominik; ¿cuándo y dónde será?

Penta tendrá una nueva oportunidad de adueñarse del Campeonato Intercontinental de la WWE, mismo que se peleará entre él, Rusev y Dominik Mysterio.

wwe-penta-rusev-campeonato-intercontinental-dominik.jpg
WWE.com
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

¿Cerrará el 2025 como campeón de la WWE ? Una vez más Penta, el Zero Miedo, está en la antesala de poder conquistar el título Intercontinental de la empresa norteamericana, por lo que aquí conocerás todos y cada uno de los detalles de su rivalidad con Dominik Mysterio y Rusev.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Han pasado varios meses desde que Dominik Mysterio se convirtió en Campeón Intercontinental de la WWE, un título que Penta ha buscado prácticamente desde su llegada a la empresa. Ahora, se abre una nueva oportunidad para su conquista en una lucha que también incluiría a Rusev.

¿Penta, Dominik y Rusev por el Campeonato Intercontinental de la WWE?

Después de la lucha que Penta tuvo con Rusev en la última edición de RAW, el mandamás de la marca roja confirmó que ambos luchadores enfrentarán a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental, una batalla que promete ser una de las mejores en este cierre del año 2025.

Te puede interesar: ¿Por qué comparan a Gabriel Milito con Matías Almeyda en Chivas?

Te puede interesar: Osmar Olvera y los mexicanos que ganaron un título mundial en 2025

Cabe mencionar que, a lo largo de los últimos meses, la WWE se ha encargado de fraguar una rivalidad entre Penta y Dominik que se ha visto en distintos eventos de RAW y Pagos por Ver. Ahora, a la misma se ha incluido un Rusev que se ha visto dominante en la mayoría de disputas que ha tenido desde su retorno a la empresa.

¿Cuándo y dónde sería la lucha entre Penta, Rusev y Dominik?

Si todo sale como se tiene esperado, la batalla de tres entre Dominik, Penta y Rusev se llevaría a cabo este 1 de noviembre en el evento llamado Saturday Night's Main Event, uno de los más importantes que la WWE tendrá en este cierre del año gracias a la cartelera que se espera.

Esta será, entonces, una de las últimas posibilidades que Penta tiene para convertirse en el nuevo Campeón Intercontinental, un título que ha esperado desde hace muchos meses y que lo catapultaría como uno de los mejores luchadores que la WWE tiene en la actualidad.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×