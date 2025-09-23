México tiene más chances de ser campeón del Mundial Sub-20 que en 2019 y esto lo confirma

La Selección de México Sub-20 está lista para encarar el Mundial de la categoría que se realizará en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre de 2025, competencia que ya sufrió la baja de 2 jugadores claves fueron separados del plantel por indisciplina . El combinado azteca tiene más probabilidad de ganar la justa en esta edición que en la de 2019, cuando fracasó al no ganar ningún partido.

La Selección Mexicana de este 2025 tiene más jugadores en Primera División, pues la plantilla suma 28,024 minutos en sus respectivos equipos. El cuadro dirigido por Eduardo Arce tiene más experiencia que el equipo de 2019. Prueba de ello, Obed Vargas, quien le compitió al tú por tú y le ganó un campeonato a Lionel Messi , pues en Seattle Sounders acumula 7,301 minutos. Así queda el Top-3 de los futbolistas con más partidos:



Obed Vargas – Seattle Sounders- 7,301 minutos Elías Montiel – Pachuca- 4,720 minutos Iker Fimbres – Rayados – 2,157 minutos

Selección Nacional de México México Sub-20 de 2025 tiene más probabilidad de ganar el Mundial debido a que tiene jugadores de experiencia en Primera División

Mientras que, el combinado azteca de 2019, solo tenía 6,611 minutos en Primera División, según datos de Sector Básicas. La poca experiencia de los jugadores le cobró factura al equipo que no avanzó a la ronda de eliminación, siendo un total fracaso de la plantilla comandada por David Ramírez, El Top-3 de jugadores con más partidos eran:



Diego Lainez - América – 2,426 minutos José Juan Macías – León – 1,901 minutos Roberto Meraz – Morelia – 862 minutos

¿Cómo le fue a la Selección de México Sub-20 en el Mundial 2019?

La Selección de México Sub-20 fracasó en el Mundial 2019 que se realizó en Polonia, pues perdió los 3 partidos de Fase de Grupos ante Italia, Japón y Ecuador, consumando así su peor participación en justas juveniles.

FMF México Sub-20 de 2019 fracasó en el Mundial, pues perdió los 3 partidos de la Fase de Grupos

¿Cuándo debuta México Sub-20 en el Mundial de Chile?

México Sub-20 debutará en el Mundial de Chile el domingo 28 de septiembre ante Brasil, una de las Selecciones que es favorita para llevarse el campeonato de la justa juvenil. El combinado azteca se ubica en el Grupo C junto con los verdeamarela, Marruecos y España.