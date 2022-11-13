Qatar 2022: El camerunés con más goles en mundiales

El equipo de Rigobert Song consiguió su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con su victoria sobre Argelia en partido de repechaje, de esta formalos Leones Indomables se convirtieron en una de las cinco selecciones del continente africano en participar en la máxima fiesta del futbol.

El presidente de la Federación de Camerún, Samuel Eto'o es muy consiente del paso que debe dar la Selección de Camerún en Qatar 2022, “A lo largo de los años, los equipos africanos han adquirido más y más experiencia y creo que están listos no solo para participar en una Copa del Mundo, sino también para ganarla”, aseguró.

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Los mejores jugadores de la historia de Camerún en Copas del Mundo

Roger Milla: fue 2 veces mejor jugador Africano del Año en 1976 y 1990 respectivamente, una de las principales figuras de Camerún en Italia 90, que ha sido la mejor participación en la historia de los Leones Indomables, llegando hasta los Cuartos de Final, donde perdieron 2-1 ante Inglaterra.

Samuel Eto’o: es el máximo goleador de la historia de Camerún, sus 56 goles lo acreditan como uno de los mejores delanteros de la historia de África. Aunque Roger Milla sigue siendo el camerunes que más goles ha conseguido en una Copa del Mundo con 5 anotaciones, además ostenta la marca como el jugador de más edad que ha marcado en un mundial.

Samuel Eto’o|Getty Images

El Africano con más goles en la historia de los Mundiales

El continente africano ha dado un sin fin de delanteros con una calidad brillante, George Weah, Didier Drogba, entre otros, pero ¿Quién es el delantero del continente africano en marcar más goles?

3.- Samuel Eto'o: el camerunes tiene 4 goles

2.- Roger Milla: marcó 5 goles en mundiales

1.- Asamoah Gyan: el famoso "3" de la Selección de Ghana marcó 6 tantos

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Calendario Grupo G en Qatar 2022

La Selección de Camerún sólo ha calificado en una de las 7 participaciones previas en Copas del Mundo, Italia 1990 ha sido su mejor presentación, sin embargo, en las ediciones siguientes que participó, no logró meterse más allá de la fase de grupos.

Para Qatar 2022, el equipo de de Los Leones Indomables compartirán el sector G con Brasil, Serbia y el equipo de Suiza. Un grupo muy complicado para las aspiraciones de Camerún, no obstante confían en su talento para avanzar por primera vez desde 1990.

24 de noviembre

Suiza vs Camerún / Al Wakrah Sports Club / 04:00 am

28 de noviembre

Camerún vs Serbia / Al Wakrah Sports Club / 04:00 am

2 de diciembre

Camerún vs Brasil / Lusail Stadium / 13:00 pm