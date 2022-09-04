Los QB más presionados de la NFL en 2022 | El Ritual Podcast

Estamos a menos de una semana del arranque de la temporada de la NFL en 2022 y en El Ritual Podcast es hora de analizar quiénes son los mariscales de campo que llegan más presionados a esta nueva campaña.

Andy Sola y Gabo Martínez platican a detalle sobre los pasadores que tienen más necesidad de demostrar su valor para poder mantenerse en un equipo de la NFL para la siguiente camapaña. Algunos de ellos tendrán su última oportunidad para demostrar que son capaces de echarse al hombro a una franquicia entera.

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Los QB más presionados de la NFL en 2022

Tua Tagovailoa, Miami Dolphins | Head Coach: Mike McDaniel

Ryan Tannehill, Tennessee Titans | Head Coach: Mike Vrabel

Aaron Rodgers, Green Bay Packers | Head Coach: Mike Tomlin

Carson Wentz, Washington Commanders | Head Coach: Ron Rivera

Daniel Jones, N.Y. Giants | Head Coach: Brian Daboll