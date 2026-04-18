¿Estará en el Mundial? Así funciona la Ley Wegner, polémica regla que ha comenzado a probarse

Seguramente ha escuchado en más de una ocasión una regla conocida como la Ley Wegner, misma que en los últimos años ha ganado mucha empatía entre los expertos y amantes del futbol. Ante ello, vale conocer más respecto a esta y si podrá formar parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Para poner un poco de contexto, vale decir que la Ley Wegner se llama de tal forma gracias al entrenador Arsene Wegner, otrora técnico del Arsenal que fue quien la propuso en su momento. Se trata, entonces, de una regla que guarda estrecha relación con el fuera de lugar.

¿Qué es y cómo funciona la Ley Wegner?

La Ley Wegner, entre otras cosas, promete darle un giro radical a la interpretación de la posición adelantada, pues esta le daría cierta ventaja al delantero sobre el defensor. Se trata, entonces, de una ley propuesta por el actual Jefe de Desarrollo Global del Futbol de la FIFA.

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🚨🌏La LEY WEGNER se pondrá A PRUEBA en algunos torneos a partir de la temporada 25/26.



El atacante estará en OFFSIDE si NINGUNA parte de su cuerpo con la que pueda convertir, coincide con el rival. De lo contrario, estará HABILITADO.



Me parece una propuesta interesante y… pic.twitter.com/cl1jx9uJuc — Santiago Acevedo (@santiacevedo02) March 1, 2025

El objetivo, según sus palabras, es favorecer el espectáculo en donde se da libertad a que el delantero pueda estar habilitado siempre y cuando una parte de su cuerpo, sin contar las manos, esté en línea con el último defensor; es decir, un hecho que hoy en día se tomaría como fuera de juego.

Con esta Ley Wegner, solo se considerará posición adelantada si existe una separación visible entre el delantero y el defensor; es decir, que este aparezca completamente delante del rival. Vale mencionar que este experimento ya se ha probado en la primera división de Canadá, siendo el entrenador mexicano Diego Mejía uno de los “conejillos de indias” con el Atlético de Ottawa.

¿La Ley Wegner estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar del gran impacto que la Ley Wegner ha tenido a lo largo de los últimos años a nivel internacional, hasta ahora no se ha confirmado que formará parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Dicho esto, no se descarta que posteriormente comience a aparecer en otros torneos de talla mundial.