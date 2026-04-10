Estos son los 12 países que jugarán en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a prácticamente dos meses para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde se espera una grata participación de la Selección Nacional. Ante ello, ¿te has preguntado cuántos y cuáles son los países que disputarán al menos un partido en México?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Será el próximo 11 de junio cuando dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando la Selección Nacional de Futbol enfrente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, no son las únicas selecciones que disputarán juegos en México. ¿Qué otros países los acompañarán en territorio azteca?

¿Qué países jugarán en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Además de la Selección Nacional y el combinado de Sudáfrica, todos los integrantes del Grupo A verán participación en territorio azteca, siendo estos Corea del Sur y República Checa no solo en la CDMX a través de la cancha del Estadio Banorte, sino también en el Estadio Akron.

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Del mismo modo, otras selecciones, que forman parte de distintos grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, también tendrán acción en México. Un ejemplo de lo anterior es España, quien tendrá un partido en Guadalajara, así como Uruguay, quien también disputará minutos en el Akron.

Colombia disputará dos juegos en México, mismo caso que ocurre con Túnez. Finalmente aparecen selecciones como Suecia, Uzbekistán, Japón y el Congo, quienes tendrán un juego en la República; además, resta esperar a los países que también estarán en territorio azteca en los dos juegos de dieciseisavos de final, así como en el último de octavos de final.

¿Qué Selección es favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Selecciones como Francia, España, Inglaterra, Portugal y Argentina parten como las amplias favoritas a lograr un campeonato más en este 2026. Sin embargo, peldaños abajo aparecen otras con un valor realmente significativo como lo son Bélgica, Marruecos, Brasil, Japón y Colombia.

