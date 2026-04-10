Pumas ya tendría definido a su primer refuerzo para el próximo torneo; vale más de 50 millones

Estamos en la recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y Pumas se ha convertido, en cuestión de semanas, en uno de los candidatos al título de la mano de Efraín Juárez. No obstante, vale decir que, pese a ello, el club ya comienza a planificar lo que será la siguiente temporada.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Después del empate que vivió el fin de semana pasado ante Chivas, Pumas se mantiene firme dentro de los primeros lugares de la clasificación general rumbo a la Liguilla del futbol mexicano; sin embargo, esto no impide que el club haya comenzado a mover sus fichas de cara al siguiente torneo.

¿Quién sería el próximo refuerzo de Pumas para el siguiente torneo?

De acuerdo con información del portal AS, los Pumas de la UNAM estarían considerando seriamente el fichaje de Robert Morales, quien se mantiene a préstamo con el club y que tendría que regresar a Toluca en diciembre próximo si los universitarios no ejecutan la cláusula de venta.

Te puede interesar: Tiene 25 años, juega para los Yankees y podría ser de los mejores en la historia de la MLB

Te puede interesar: Julio César Chávez, de casi retirarse en su debut a ganar más de 100 peleas como profesional

La fuente detalla que la directiva estaría muy satisfecha con el performance que el paraguayo ha demostrado hasta ahora. Por tal motivo, estarían dispuestos a pagar alrededor de los 3 millones de euros que vale su carta según Transfermarkt, lo cual serían poco más de 50 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

De confirmarse lo anterior, Robert Morales podría convertirse en el primer gran refuerzo de Pumas para el siguiente torneo ya sin la preocupación de ejecutar la cláusula, lo cual le permitiría al club enfocarse en otras posiciones del campo a fin de tener un equipo aún más competitivo en la Liga BBVA MX.

¿Cuáles son los números de Robert Morales en México?

El paraguayo únicamente ha estado en dos equipos de la primera división de México, siendo estos Toluca y Pumas. Robert Morales ya sabe lo que es ser campeón de la primera división y, además, acumula 18 anotaciones y nueve pases a gol en 94 duelos disputados hasta ahora.