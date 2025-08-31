¿Qué fue de Melina, la exluchadora y estrella de WWE?

La ex luchadora de WWE es recordada por los veinteañeros y treintones, sin embargo las nuevas generaciones no saben mucho de ella, salvo su regreso sorpresivo en el 2022. Sin embargo, la gente que la recuerda le tiene un gran cariño. La estrella está relacionada a una etapa distinta de la empresa, donde las Divas seguían en una dinámica que hoy no sería bien vista . Por eso hoy vale la pena contestar la pregunta de quién es Melina y qué fue de ella.

¿Quién fue Melina y a qué se dedica hoy?

La nacida en el Desierto El Alto nació en 1979 y se acercó a la lucha libre gracias a su herencia latina. Sus padres son mexicanos y eso fue clave para que ella iniciara la práctica de este deporte-espectáculo cuando tenía 22 años. Melina se dedicaba al modelaje y fue gracias a un programa de reclutamiento (con estilo reality show) que llegó a las puertas de WWE.

Fue en el 2004 que debutó en la gran empresa del Wrestling y tuvo una carrera muy fructífera. Destacó en su rama y en el 2007 llegó su época dorada, cuando ganó el campeonato mundial de las Divas. Aunque en un principio tenía un rol muy sensual (alineado a lo visto en la empresa en esos años), se convirtió en un personaje más “bajado de tono” y se posicionó como una de las mejores de la década inicial de los 2000.

Ganó 5 campeonatos femeniles (3 campeonatos mundiales y 2 de las Divas) pero en el 2011 se salió de la firma. Se indica que fue en buenos términos y por una simple diferencia de visión. Ella sigue peleando en circuitos independientes y es reconocida como una veterana de la actualidad.

¿Por qué el nombre de Melina sonó demasiado a principios de año en WWE?

La gran problemática con ella se dio porque la dieron como desaparecida en los incendios forestales que atacaron a los Estados Unidos, justo en enero del presente 2025. Hubo horas en las que no se supo nada de ella, aunque desde que se reportó no pasó a mayores. Siempre se mantuvo resguardada y no vivió ninguna historia de lamento en estos días de horror que se vivieron en dicho país.

