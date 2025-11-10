¿Qué fue de Sarah Kohan, ex del Chicharito con quien tiene dos hijos? (FOTOS)

Mucho se ha hablado de la forma en cómo Javier, el Chicharito Hernández , está pasando sus últimos minutos en Chivas antes de dejar el club una vez culminado el Apertura 2025. Sin embargo, poco se ha mencionado a Sarah Kohan, quien fuera su expareja y que, además, es la madre de sus hijos.

Entrevista EXCLUSIVA con Javier ‘Chicharito’ Hernández

Javier Hernández y Sarah Kohan sostuvieron una relación amorosa durante varios años que se consolidó como una de las más importantes dentro del futbol mundial; sin embargo, una serie de altercados entre ambos hizo que la misma terminara de manera caótica, sobre todo, para el jugador rojiblanco.

¿Qué fue de Sarah Kohan, ex del Chicharito?

Después de estar muchos años en la sombra luego de su separación con el jugador de Chivas, recientemente Sarah Kohan se volvió tendencia luego de compartir algunas fotos en donde se muestra de vacaciones con quien sería su nueva pareja sentimental, a quien apenas presentó.

Te puede interesar: ¿Cuándo y dónde será el juego entre México y Los Dodgers?

Te puede interesar: El jugador que solo lleva un gol y se dio después de la muerte de su padre

Vale decir que Sarah Kohan había explicado que ya tenía pareja desde hace meses; sin embargo, no fue sino hasta ahora cuando lo hizo completamente público. En ese sentido, cabe mencionar que la nacida en Australia continúa al cuidado de los hijos que tuvo con el Chicharito Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana.

Es así como el nuevo contenido de la modelo causó sensación, pues curiosamente llega en medio de los videos que Javier ha compartido recientemente en torno a cómo visualiza la masculinidad desde su punto de vista, lo anterior apegado a distintas ideologías aprendidas del pasado.

¿El Chicharito Hernández tiene nueva pareja?

Si bien hasta el momento no ha revelado demasiados detalles al respecto, hace un tiempo Javier Hernández compartió en uno de sus videos que sí cuenta con una pareja en estos momentos . No obstante, lo anterior no exime que siga siendo criticado por el contenido que comparte en sus redes sociales.

