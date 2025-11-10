¿Cuándo será el juego entre México y los Dodgers? Esta es la FECHA exacta

Hace algunos días las autoridades encargadas de la Selección de México confirmaron que la escuadra nacional tendrá un duelo de exhibición nada más y nada menos que ante Los Ángeles Dodgers, en un partido que servirá de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.

Se sabe que el Clásico Mundial de Béisbol es uno de los momentos más importantes dentro del ámbito deportivo a nivel anual, por lo que la Selección de México quiere llegar lo mejor preparada posible. Ante ello, no está de más que conozcas cuándo y dónde será el duelo ante los Dodgers de Los Ángeles.

¿Cuándo y dónde será el juego entre México y Los Dodgers?

Fue a través de sus redes sociales que la Selección Mexicana de Béisbol confirmó dos duelos de preparación antes de su arribo al Clásico Mundial de Béisbol, evento al que buscarán llegar a la gran final programada para marzo del 2025. Uno de estos, precisamente, es ante la sensación de la MLB.

Cabe mencionar que Los Ángeles Dodgers llegarán a este compromiso como los vigentes bicampeones de las Grandes Ligas luego de superar en la última Serie Mundial a los Azulejos de Toronto. Ante ello, es preciso que sepas que dicho encuentro se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo en Arizona, Estados Unidos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce el horario oficial para este encuentro y si los Dodgers llegarán con su mejor arsenal disponible. Un día antes, México tendrá su primer duelo de preparación al enfrentar a los Arizona Diamondbacks; es decir, el equipo de casa.

¿Cuándo comienza el Clásico Mundial de Béisbol?

Un hecho interesante es que, en esta edición, el Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo en varias ciudades, entre las que destacan Miami, Tokio y Puerto Rico. Recuerda que este evento iniciará el próximo 5 de marzo, mientras que la gran final se disputará en Florida el 17 de marzo.