ÚLTIMA HORA: Jugador estrella de Pumas sufre grave lesión en la Leagues Cup 2026

Sebastían Córdova sufrió una fuerte lesión en el partido de la Leagues Cup 2026 entre los Pumas de la Universidad Nacional contra el FC Cincinnati. El futbolista mexicano entró de cambió al 64 en lugar de Pedro Vite y tuvo que abandonar el TQL Stadium a los 84’ por un problema en la rodilla izquierda. Su lugar fue tomado por Guillermo Martínez.

Córdova no pudo salir de la cancha por su propio pie y tuvo que ser ayudado por el equipo médico del estadio al ser cargado en una camilla. Al momento de la lesión, el conjunto auriazul perdía 1-0 tras un gol de Pavel Bucha al 45+1’. El marcador definitivo fue de 2-0 luego edla anotación de Kenji Mboma Dem al 90+3'.

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El mediocampista de 29 años llegó a los Pumas proveniente de Toluca para el Apertura 2026. Córdova era visto como uno de los refuerzos más importantes para comenzar la era de Esteban Solari como entrenador, pero ahora queda ver el diagnóstico médico del futbolista para saber la gravedad de su lesión y cuándo podrá volver a jugar. La carrera de Córdova fue marcado por su paso en el América, pero el nacido en Aguascalientes también pasó por Alebrijes de Oaxaca, los Rayos del Necaxa y los Tigres de la UANL.

Pumas, eliminados de Leagues Cup 2026 tras lesión de Sebastían Córdova

Lamentablemente, los Pumas quedaron eliminados de la Leagues Cup 2026 tras caer 2-0 ante el Cincinnati y con ello no sumar puntos en las primeras dos fechas del torneo entre los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS.

El conjunto universitario terminará su participación en la Leagues Cup el próximo martes 11 de agosto cuando enfrenten al Columbus Crew en el Lower.com Field. El partido está programado para arrancar a las 5:30 p.m., tiempo del Centro de México y será la despedida de los pupilos de Esteban Solari.