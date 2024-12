¿Quién es César Garza, jugador mexicano que jugará en Europa?

César Garza es el nuevo jugador mexicano que cumplirá el sueño de jugar en Europa. El joven de Rayados estará en el club Dundee de Escocia.

En este equipo estará compartiendo vestidor con otro mexicano, el defensor Antonio Portales. Garza aseguró que ya tuvo un primer contacto con su compatriota y espera que sea de gran ayuda para su pronta adaptación al equipo europeo.

“Ya me comuniqué con él; primero por chat. Y después tuvimos una llamada y él me ayudó mucho, me convenció porque me dijo que la ciudad era genial, el club era genial y que teníamos posibilidades de ganar y llegar a una mejor posición en la liga”, dijo el joven mexicano.

¿Quién es César Garza, nuevo jugador del Dundee de Escocia?



César Garza tiene 19 años y ya ha tenido experiencia en partidos de la Liga MX. Ahora, espera hacer grandes cosas en el club escoces, en donde ya tuvo su primer entrenamiento.

“Ha sido un gran primer día. Estoy muy emocionado de estar aquí, conocer a todos, conocer el club y estoy muy feliz. Sinceramente me enteré no más de hace una semana, todo fue muy rápido. Así que es una gran oportunidad de jugar en Europa que era uno de mis sueños, así que lo tomé sin pensar. Primero, el clima es muy diferente y el físico. Son más altos, son más fuertes aquí y el juego es mucho más rápido que en México”, afirmó Garza.

Para César se trata de una oportunidad única. El joven elemento nacional fue del agrado del Tano Ortiz, ex entrenador del cuadro regiomontano.

“Personalmente quiero mejorar mucho. Así que es un gran desafío para mí mudarme solo a otro continente, así que quiero poder adaptarme y con el equipo quiero ganar tanto como sea posible. Al menos mejor que nuestros rivales en la liga, así que, ya veremos, pero solo quiero ganar”, sentenció el talento azteca.