¿Qué lesión tiene Álvaro Angulo? Este es el tiempo que estaría fuera de circulación

La afición de los Pumas todavía no se recuperaba del golpe de la baja de Sebastián Córdova por el resto del torneo, cuando les llegó otra noticia que tiene aún más tenso el entorno alrededor del primer equipo. Álvaro Angulo está entre algodones y todos están a la espera de la confirmación de las molestias que presenta el colombiano. Estos son los juegos en los que estaría de baja.

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¿Qué lesión tiene y cuánto tiempo estará fuera Álvaro Angulo?

Fue la Fecha 2 de la Leagues Cup que concretó la lesión de Sebastián Cordova y ahora se está a la espera de algún comunicado oficial para saber el parte médico de Álvaro Angulo. El lateral cafetalero salió con molestias del duelo ante el Columbus Crew en la Jornada 3 del mismo torneo, y el propio Esteban Solari comentó sobre lo sucedido.

"Álvaro tuvo una pequeña torcedura de rodilla. Son torneos que el cansancio y el desgaste te va llevando a eso y lamentablemente nos tocó por más que manejamos bien el tema de los esfuerzos, de los cambios, y esperemos que no sea nada lo de Álvaro".

De nueva cuenta, el cuerpo técnico está a la espera de los estudios que se le están haciendo, pues la lesión sucedió en los últimos momentos del encuentro que cerró su participación en el torneo entre la MLS y la Liga MX. Por ello, seguramente no estará disponible en el duelo del próximo domingo cuando reciban al Querétaro en Ciudad Universitaria.

¿Cómo resolverá Esteban Solari la baja de Álvaro Angulo?

A diferencia de lo que se presentó con Córdova, parece que los auriazules tienen ese tema resuelto. Uno de los fichajes que llegaron para el Apertura 2026 tiene todo el cartel para hacerse cargo de la ausencia (se espera que sea breve) del lateral titular. Por ello, la gente verá el desempeño que Cristian Calderón logre en una oportunidad que muchos aficionados criticaron. El Chicote es el relevo natural, en espera de que se confirme el tiempo de ausencia del que ya fue seleccionado nacional colombiano.