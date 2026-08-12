No solo Sebastián Córdova: el jugador de Pumas que enciende las alarmas por lesión

Pumas se despidió de la Leagues Cup tras una Fase Uno para el olvido, pero las alarmas se encendieron de cara a la reanudación de la Liga BBVA MX. El conjunto felino recibió una pésima noticia al conocerse que Sebastián Córdova, uno de sus refuerzos para el Apertura 2026, sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El mediocampista se lesionó en el segundo duelo de la Fase Uno ante FC Cincinnati y regresó anticipadamente a México para realizarse estudios. Córdova será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y su recuperación dependerá de la evolución. Sin embargo, otro jugador podría sumarse a la lista de bajas por lesión dentro de Pumas.

Álvaro Angulo podría sumarse a la baja de Córdova en Pumas

Álvaro Angulo se lastimó en el minuto 87 de partido ante Columbus Crew en la última jornada de la primera ronda de la Leagues Cup. El colombiano había marcado el gol del empate para los universitarios, pero en una jugada desafortunada, su pierna quedó trabada en el césped y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla producto del dolor que sufría por su rodilla derecha.

|Crédito: Instagram/@pumasmx

Según explicó Esteban Solari en conferencia de prensa, Angulo sufrió una “pequeña torcedura”, pero hasta ahora Pumas no ha publicado un diagnóstico definitivo ni un tiempo estimado de recuperación. Diversos reportes señalan que el lateral podría ser baja por varias semanas, por lo que podría perderse una buena parte del Apertura 2026 mientras busca recuperarse. Sin embargo, hay que esperar al anuncio oficial del cuadro auriazul.

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Cuándo regresaría Córdova a las canchas

Sebastián Córdova podría permanecer entre siete y nueve meses fuera de las canchas tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Pumas informó que será operado y aclaró que el plazo definitivo dependerá de su evolución.

De cumplirse los tiempos habituales de recuperación, el mediocampista se perdería el resto del Apertura 2026 y regresaría entre marzo y mayo de 2027. Antes deberá superar la rehabilitación y las pruebas físicas correspondientes. Por esta razón, Solari ya solicitó analizar la llegada de un reemplazo.

Por otro lado, el regreso de Angulo dependerá de la lesión en concreto que haya sufrido el jugador. Por el momento, no se sabe cuándo volverá a jugar con los Pumas.