¿Qué necesita América para terminar como líder el Apertura 2025 tras igualar con Mazatlán?

El Club América sigue en la pelea por terminar como líder general del Apertura 2025. Todo dependerá de sus resultados y de lo que hagan sus competidores directos en las últimas fechas.

El último resultado ante Mazatlán no estaba previsto a pesar de que el juego fue en territorio visitante. Ante este hecho, el conjunto azulcrema deberá afilar sus armas para no perder más puntos en este cierre del Apertura 2025, correspondiente a la Liga BBVA MX.

¿Cuál es la meta principal del América en el Apertura 2025?

La meta principal de los equipos en el Apertura 2025 es sumar la mayor cantidad de puntos durante la fase regular. Esto les permite asegurar un lugar en la liguilla y pelear por el título del torneo.

Además, los clubes buscan posicionarse lo más alto posible en la tabla general. Alcanzar los primeros lugares les brinda ventaja en la fase de eliminación directa y mejores condiciones de localía, un hecho que ha tenido América a lo largo de casi todos los torneos desde la llegada de André Jardine.

¿Qué necesita el Club América para terminar la fase regular con el primer lugar?

El Club América sueña con cerrar la fase regular en el primer lugar del Apertura 2025. Para lograrlo, debe ganar sus próximos encuentros y esperar que sus rivales directos no sumen los puntos suficientes.

Toluca y Cruz Azul son los equipos que pueden arrebatarle la cima. Por eso, América necesita resultados favorables que lo mantengan por encima en la tabla general, y considerando que actualmente ostenta 31 unidades, ya no puede darse el lujo de empatar o perder un duelo más.

¿Cuántos partidos le quedan al Club América por delante?

El Club América llega a las últimas fechas del Apertura 2025 con 31 puntos, ubicado en el segundo lugar de la tabla general. Le restan dos partidos por disputar para intentar mejorar su posición y subir al primer lugar.

Sus próximos encuentros serán contra León y Toluca . Cada partido es clave para sumar puntos y mantener viva la posibilidad de terminar como líder de la fase regular.