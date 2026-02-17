NBA pone CONDICIONES a Ciudad de México para una EXPANSIÓN de la liga

La posibilidad de ver un equipo de la NBA en la Ciudad de México dejó de ser una fantasía lejana para convertirse en una conversación seria dentro de la liga. Sin embargo, aunque el interés existe y el mercado responde, el camino todavía exige varios pasos estratégicos antes de que el sueño se materialice.

El comisionado Adam Silver confirmó que la liga ya trabaja en un proceso de expansión que apunta primero a ciudades como Seattle y Las Vegas, mercados considerados seguros por su infraestructura y respaldo financiero. En ese escenario, la capital mexicana aparece como una opción atractiva, pero aún en fase de observación.

¿Qué necesita la Ciudad de México para tener un equipo de NBA?

El principal factor es la consolidación de un proyecto sostenible a largo plazo. La liga prioriza mercados con estabilidad económica, acuerdos sólidos de derechos de transmisión y una logística que garantice competitividad sin complicaciones operativas. En ese sentido, el desarrollo del proyecto de Capitanes de la Ciudad de México es clave, ya que funciona como laboratorio para medir la respuesta del mercado y la viabilidad del modelo.

Además, la NBA busca evitar errores del pasado, como franquicias que no lograron sostenerse fuera de Estados Unidos. Por eso, la expansión internacional será cautelosa, con estudios profundos sobre infraestructura, viajes, calendario y estructura financiera.

La Ciudad de México tiene argumentos fuertes: una base de aficionados enorme, récords de asistencia en la G League y un mercado comercial atractivo para patrocinadores globales. Sin embargo, también enfrenta retos logísticos, especialmente en traslados y adaptación al calendario de la liga.

El papel de Capitanes y la estrategia de expansión de la NBA

El crecimiento de Capitanes ha sido fundamental para posicionar a la ciudad en el radar. La franquicia ha demostrado que existe una demanda real por el baloncesto profesional y que el mercado responde cuando se ofrece un producto competitivo.

Mientras tanto, la liga mantiene una estrategia conservadora. La prioridad será consolidar nuevas franquicias dentro de Estados Unidos antes de dar el salto internacional. Este enfoque busca minimizar riesgos y asegurar que cualquier expansión fuera del país tenga bases sólidas.

Aun así, la visión a largo plazo sigue vigente. Tanto la NBA como la organización de Capitanes trabajan con la meta clara de que la capital mexicana pueda albergar una franquicia en el futuro, siempre que se cumplan las condiciones necesarias.

El proceso no será inmediato, pero la conversación ya está sobre la mesa. Y en una ciudad con pasión deportiva y mercado probado, el sueño de escuchar el silbatazo inicial de un equipo local en la NBA sigue más vivo que nunca.