¿Qué necesita México vs Italia para avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol?

La Selección Mexicana de Béisbol sufrió un duro revés en contra de su similar de los Estados Unidos y se puso 2-1 en el Grupo B del Clásico Mundial 2026. Con este resultado, la novena comandada por el mánager Benjamín Gil esperará al resultado del cotejo entre Italia y los norteamericanos para saber cómo queda el sector y cuál será el resultado que más le convenga en el duelo contra los italianos, en el que obviamente la victoria es crucial.

A pesar de que México venía con un buen envión anímico tras vencer a Gran Bretaña en la primera jornada y pasarle por encima a Brasil en la segunda fecha, los Estados Unidos fueron mucha pieza y ahí finalizó el hilo de triunfos mexicano. Un 5-3 ante el equipo comandado por Aaron Judge rompió el paso perfecto mexicano y ahora, hay que esperar a lo que suceda entre Estados Unidos e Italia. De momento, los norteamericanos van 3-0, mientras que, los europeos van 2-0.

Posibles escenarios para México

Estados Unidos le gana a Italia - USA se queda con el liderato con un 4-0

México derrota a Italia en la última fecha - México se queda con el segundo lugar con un 3-1 e Italia se queda con 2-2



Italia le gana a Estados Unidos

México le gana a Italia - hay triple empate y se usa el citerio de desempate (promedio del resultado de la división entre el total de carreras permitidas (CP) y el número de entradas concluidas a la defensiva (ED))

En cualquier escenario, la Selección Mexicana de Béisbol necesita ganarle a Italia en la última fecha para tener aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol.