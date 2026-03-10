logo deportes horizontal
¿Qué necesita México vs Italia para avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol?

La novena mexicana cayó con su similar de los Estados Unidos y espera que los norteamericanos también derroten a Italia y en la última fecha jugarse el pase a la siguiente ronda.

México Clásico Mundial de Béisbol
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La Selección Mexicana de Béisbol sufrió un duro revés en contra de su similar de los Estados Unidos y se puso 2-1 en el Grupo B del Clásico Mundial 2026. Con este resultado, la novena comandada por el mánager Benjamín Gil esperará al resultado del cotejo entre Italia y los norteamericanos para saber cómo queda el sector y cuál será el resultado que más le convenga en el duelo contra los italianos, en el que obviamente la victoria es crucial.

A pesar de que México venía con un buen envión anímico tras vencer a Gran Bretaña en la primera jornada y pasarle por encima a Brasil en la segunda fecha, los Estados Unidos fueron mucha pieza y ahí finalizó el hilo de triunfos mexicano. Un 5-3 ante el equipo comandado por Aaron Judge rompió el paso perfecto mexicano y ahora, hay que esperar a lo que suceda entre Estados Unidos e Italia. De momento, los norteamericanos van 3-0, mientras que, los europeos van 2-0.

Posibles escenarios para México

  • Estados Unidos le gana a Italia - USA se queda con el liderato con un 4-0
  • México derrota a Italia en la última fecha - México se queda con el segundo lugar con un 3-1 e Italia se queda con 2-2
  • Italia le gana a Estados Unidos
  • México le gana a Italia - hay triple empate y se usa el citerio de desempate (promedio del resultado de la división entre el total de carreras permitidas (CP) y el número de entradas concluidas a la defensiva (ED))

En cualquier escenario, la Selección Mexicana de Béisbol necesita ganarle a Italia en la última fecha para tener aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

