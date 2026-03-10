América iba a fichar a esta leyenda nacional, pero todo salió mal y Maza Rodríguez fue el reemplazo

Mientras que la segunda venta más cara de la historia del Club América ya fue presentada en su nuevo equipo, el mercado de fichajes actual y antiguo siempre tiene historias interesantes que rodean a la institución de Coapa. Por ejemplo, en su momento se conoció que las Águilas querían a una leyenda nacional, pero Maza Rodríguez fue su reemplazo.

Francisco Javier Rodríguez Pinedo, mejor conocido como “el Maza” tomó el lugar de Carlos Salcido, el futbolista con pasado en Chivas que América quería en su plantilla. Mientras en la actualidad las Águilas sufren las lesiones de Henry Martin, antes sufría por los fichajes que terminaban fracasando como el de Salcido.

Resulta que Salcido fue uno de los máximos referentes históricos de las Chivas, aunque estuvo muy cerca de vestir la camiseta del Club América. Sin embargo, la lealtad del defensa que hoy tiene 45 años terminó determinando que su camino sea muy distinto.

La confesión de Carlos Salcido: El “no” rotundo a Club América

Durante su participación en el 'Podcast de Chivas', el exdefensor del PSV y Fulham reveló un detalle que pocos conocían. Salcido contó que las Águilas sí intentaron ficharlo. “Atlas nunca me buscó, América sí. La prueba está que después se fue el Maza; fue antes del Maza. Nunca lo había contado”, confesó el tres veces mundialista.

Carlos Salcido de las Chivas de Guadalajara

El Maza Rodríguez, el “Plan B” que terminó en campeonato

Ante la negativa de Salcido de vestir la playera para el clásico rival, la directiva azulcrema no se quedó de brazos cruzados y buscó a otro zaguero de la escuadra rojiblanca y con experiencia europea: Francisco “Maza” Rodríguez, quien en ese momento jugaba para el Stuttgart de Alemania.

El movimiento, aunque polémico por el pasado de "Maza" en el Rebaño, resultó efectivo para las Águilas, puesto que terminó con estos números:

Fichaje: Enero de 2013 procedente del Stuttgart.

Dinero invertido en él: 2 millones de euros, según Transfermarkt.

Títulos: 1 (Clausura 2013).

Salida: En 2014 partió con rumbo a Cruz Azul.

El regreso triunfal del “Sa-Sá” a Chivas de Guadalajara

Mientras el América celebraba con el Maza, Salcido finalmente cumplió su deseo de volver al “Rebaño Sagrado”. Tras un exitoso paso por Tigres, regresó a Guadalajara en 2014 para vivir una segunda etapa dorada bajo el mando de Matías Almeyda. De hecho, "Sa-Sá" consiguió los siguientes títulos: