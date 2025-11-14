¿Algo imposible? Esto necesita el Piojo Herrera y Costa Rica para estar en el Mundial 2026

Las alarmas se han encendido dentro de una de las selecciones más importantes que hay en la Concacaf. El combinado de Costa Rica perdió en su último juego eliminatorio, por lo que no está de más conocer qué necesita el Piojo Herrera para llegar al Mundial del 2026 como entrenador del cuadro tico.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Fue hace unas horas cuando la Selección de Haití sorprendió al cuadro de Costa Rica, dirigido por el Piojo Herrera, al vencerlo 1-0. Vale decir que los ticos tuvieron varias oportunidades para derrotar a su rival; sin embargo, fue un solitario gol de Frantzdy Pierrot quien le dio el triunfo a los locales al minuto 43.

¿Qué necesita el Piojo Herrera para llevar a Costa Rica al Mundial 2026?

En estos momentos, Costa Rica es el tercer lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf al sumar 6 puntos de 15 posibles, así como 8 goles a favor y 6 en contra. Ahora mismo, el cuadro tico se encuentra por debajo de Honduras y Haití, quienes suman 8 unidades.

Si las eliminatorias terminaran ahora, el Piojo Herrera y la Selección de Costa Rica estarían eliminados de la Copa del Mundo; no obstante, queda un duelo que definirá el futuro del cuadro centroamericano, mismo que se llevará a cabo este martes 18 de noviembre cuando reciba a Honduras.

Si los ticos quieren acceder al Mundial, entonces tienen que ganarle a Honduras y, además, esperar a que Haití no venza a Nicaragua para quedarse con el primer lugar del grupo. En otras palabras, Costa Rica ya no depende de sí mismo para obtener su pase directo al evento, lo cual ha traído consigo críticas hacia el DT mexicano.

¿Qué otras sorpresas hay en las eliminatorias de la Concacaf?

Así como la posible eliminación del cuadro de Costa Rica y el Piojo Herrera , la Concacaf ha dejado varias sorpresas en estas eliminatorias como la posible inclusión de Curazao y Surinam, selecciones que dependen de sí mismas para llegar a la próxima Copa del Mundo 2026.