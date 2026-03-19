Esto es lo que necesita Tigres para pasar a Liguilla entre los primeros 4 de la tabla general

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ha sido uno de los más complicados para los Tigres de la UANL, al menos, en cuanto a resultados se refiere después de la goleada que le recetó al América en la CDMX. Aún así, el equipo de la Sultana todavía tiene muchas chances de acceder a la Liguilla.

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El objetivo de llegar a la Fiesta Grande del futbol mexicano es completo para Tigres, por lo que, con algunos juegos de temporada regular aún por disputarse, tiene como plan quedar entre los mejores 4 de la tabla general. Ahora bien, ¿qué necesita el cuadro felino para lograr esto?

¿Qué necesita Tigres para quedar entre los 4 primeros rumbo a la Liguilla?

Después de 11 partidos disputados de la temporada regular, en estos momentos los Tigres de la UANL se ubican en el sexto lugar de la tabla general con 17 puntos producto de cinco victorias, dos empates y cuatro descalabros, así como una diferencia de goles de +5.

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Cabe recordar que el promedio de puntos para acceder a la Liguilla es de 25 a 26 unidades, por lo que Tigres está muy cerca de lograr este cometido. Aún así, si desea quedar entre los cuatro primeros tendría que sumar entre 31 y 33 unidades, mismas que han sido el común denominador en los últimos cuatro torneos.

¿Qué significa esto? Con 17 puntos, y seis juegos aún por disputarse, Tigres tendría que sumar al menos 11 unidades más para buscar el cuarto lugar de la clasificación. En otras palabras, los pupilos de Guido Pizarro tendrían en acumular un promedio de cuatro triunfos en los duelos que le restan para buscar dicho objetivo.

¿Cuáles son los próximos partidos de Tigres?

Una vez que enfrente al Cincinnati en duelo correspondiente a la Concacaf Champions Cup, Tigres volverá a concentrar todos sus esfuerzos en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Así, debes saber que sus próximos dos partidos serán frente a Juárez y Xolos de Tijuana, respectivamente.