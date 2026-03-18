Fue despedido de Pumas por sus pocos goles, llegó a Chivas y se convirtió en ídolo

Una de las razones por las cuales Pumas se ha convertido en uno de los equipos más importantes del futbol mexicano deriva de la calidad que sus jugadores aztecas han demostrado desde siempre. Eso sí, existen ejemplos atípicos que van en contra de esta situación, y uno de ellos abandonó el Pedregal para brillar en Chivas.

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Mucho se ha hablado respecto a los jugadores mexicanos que han hecho de Pumas un equipo importante del balompié azteca. Sin embargo, uno de los que nunca pudo brillar en su etapa en el club fue Rafael Márquez Lugo, quien después de salir de la UNAM llegó a Chivas para ser querido y considerado, por algunos fans, como un ídolo del club.

Rafael Márquez Lugo, de decepcionar en Pumas a ser un ídolo en Chivas

Rafael Márquez Lugo inició su carrera como profesional precisamente bajo los colores de los Pumas de la UNAM en el ya lejano 2000. Sus virtudes con el balón, así como la conexión que tenía con el gol, llamaron poderosamente la atención del primer equipo luego de brillar en categorías inferiores.

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Tristemente para su causa, y después de tres años de la institución, Márquez Lugo pasó a Jaguares previo al bicampeonato del club. Con Pumas, el mexicano anotó ocho goles en 39 partidos, por lo que tuvo que buscar su consagración en otras instituciones de la Liga BBVA MX.

Fue así como, tras un paso por Jaguares, Pachuca, Tecos, América, Atlante y un excelente momento en Monarcas, Lugo fue fichado por Chivas en 2012. Con el Rebaño sumó seis temporadas, mismas en donde acumuló 23 anotaciones y tres pases a gol en 4,473 minutos distribuidos en 59 juegos.

¿A qué se dedica actualmente Rafael Márquez Lugo?

Después de confirmar su retiro del futbol profesional en julio del 2015, el hoy exjugador de 44 años de edad se desempeña como analista deportivo. Sus análisis han ayudado a entender mejor el trabajo del centro delantero más allá de las anotaciones que pueda sumar en el campo.